На Херсонщині постраждав чоловік, який скинув з горища російський снаряд

Потерпілого доправили до лікарні.

Джерело фото: Eugene Сhystiakov / Unsplash

На Херсонщині чоловік отримав поранення, скинувши з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу. Про це повідомили у Херсонській ОДА.

«У Киселівці внаслідок детонації російського снаряда постраждав місцевий житель. 38-річний чоловік скинув з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу», - повідомили в ОДА.

Як зазначається, внаслідок вибуху потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та ноги. Його доставили до лікарні.

В ОДА закликають жителів Херсонщини не наближатися до нерозірваних снарядів, мін та інших вибухонебезпечних предметів, та наголошують, що знешкодженням вибухівки займаються кваліфіковані сапери.

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