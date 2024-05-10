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В Україні можуть подорожчати бензин та алкоголь: Кабмін пропонує підвищити акцизи

15:39, 10 травня 2024
В уряді пропонують підвищити акциз на бензин та алкоголь.
В Україні можуть подорожчати бензин та алкоголь: Кабмін пропонує підвищити акцизи
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У п’ятницю, 10 травня, уряд схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Так, пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

Також проектом закону пропонується визначити термін «проміжні продукти» як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Також передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривень за 1 л (на 3,81 гривень) для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).

Передбачено також уточнення терміну «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет».

Додамо, пропозицію Уряду ще має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на пальне.

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