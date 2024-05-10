Уночі в деяких областях України синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту

12 травня у низці областей будуть заморозки на поверхні ґрунту.

Джерело фото: J_Blueberry / Pixabay

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У неділю вночі, 12 травня, у низці областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Уночі 12 травня в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпеки, жовтий)», - зазначили метеорологи.

Щодо погоди 11 травня, то за даними Укргідрометцентру, у суботу буде хмарно з проясненнями.

Вночі без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині, вдень в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті, у південній, та південно-східній частинах до 22°.

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