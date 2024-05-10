Пасажирські автобуси зможуть обирати час перетину кордону з Румунією

Запрацювала послуга реєстрації через єЧергу на конкретний час перетину кордону для перевізників.

Джерело фото: Укрінформ

Пасажирським перевізникам буде доступна можливість обирати час перетину кордону з Румунією.

Як повідомили у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг, адже у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу. Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.

З 10 травня послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стане доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією.

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для вказаних пунктів пропуску починається з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

«Наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску із 29. Це значить, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень», – підкреслили у Міністерстві.

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