Пассажирские автобусы смогут выбирать время пересечения границы с Румынией

Заработала услуга регистрации через єЧергу на конкретное время пересечения границы для перевозчиков.

Источник фото: Укринформ

Пассажирским перевозчикам будет доступна возможность выбирать время пересечения границы с Румынией.

Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, пассажиры автобусов, которые едут через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей, ведь в рамках услуги єЧерга международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

С 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения станет доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией.

Регистрация в новый тип очереди, которая называется «По расписанию» для указанных пунктов пропуска, начинается с 10 мая в 12:00. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.

«В настоящее время автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок», – подчеркнули в Министерстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.