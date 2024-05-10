На ряде улиц Киева на Подоле появились велосипедные полосы

Реализована новая схема организации дорожного движения и обустроены велосипедные полосы.

Источник фото: Bike City Сonsulting

В столице сменили организацию дорожного движения и обустроили велосипедные полосы на Подоле. Как сообщает Bike City Consulting, на перекрестке улиц Межигорская, Григория Сковороды и Контрактовой площади реализовали новую схему организации дорожного движения, в рамках которой организовали:

велосипедные полосы в обоих направлениях;

перекресток с движением по кольцу;

места для парковки авто;

карманы для остановок общественного транспорта.

Как отмечается, велосипедная сеть реализованной схемы движения гармонично соединилась с уже имеющейся велополосой на ул. Григория Сковороды, двухсторонней велодорожкой на ул. Спасской и велосипедной зоной на Контрактовой площади.

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