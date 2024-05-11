В Раде назвали вузы, которым увеличат и уменьшат государственное финансирование: список

08:45, 11 мая 2024
В парламенте рассказали, каким университетам изменили финансирование на следующий год.
Министерство образования и науки распределило 18,8 млрд гривен бюджетных средств между подчиненными ему заведениями высшего образования. Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак назвал 10 вузов, которым уменьшили и увеличили финансирование из бюджета.
Каким вузам уменьшили финансирование в 2025 году (в процентах к предыдущему)
- Донецкий Национальный университет им. Стуса (перемещен в 2014 году в Винницкую область): 88,4%
- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (перемещена в 2014 году в Ивано-Франковскую область): 88%
- Летная академия НАУ: 84,3%
- Таврический национальный университет имени Вернадского (перемещен в 2014 году в Киев): 83,6%
- Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского (перемещен в 2014 году в Кривой Рог): 82,1%
- Приазовский государственный технический университет: 81,5%
- Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета: 71,1%
- Киевский университет культуры и искусств: 65,7%
- Одесский государственный экологический университет: 60,3%
- Одесская юридическая академия: 58,7%
Он добавил, что часть этой десятки за последние полгода была присоединена к более мощным университетам с целью их спасения.
«Не исключаю, что другую часть ожидает похожая судьба», - пояснил Бабак.
Каким ВНЗ увеличили финансирование в 2025 году (в процентах к предыдущему)
- Луцкий национальный технический университет: 140%
- Запорожский национальный университет: 140%
- Таврический государственный агротехнологический университет: 140%
- Сумской национальный аграрный университет: 140%
- Харьковский Национальный экономический университет им. С. Кузнеца: 140%
- Харьковский Национальный университет им. Корзина: 135,8%
- Национальный университет "Полтавская политехника": 135%
- Сумской государственный университет: 132,2%
- Днепровский государственный аграрно-экономический университет: 131,5%
- Национальный юридический институт им. Я. Мудрого: 130,2%
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