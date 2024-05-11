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В Раде назвали вузы, которым увеличат и уменьшат государственное финансирование: список

08:45, 11 мая 2024
В парламенте рассказали, каким университетам изменили финансирование на следующий год.
В Раде назвали вузы, которым увеличат и уменьшат государственное финансирование: список
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Министерство образования и науки распределило 18,8 млрд гривен бюджетных средств между подчиненными ему заведениями высшего образования. Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак назвал 10 вузов, которым уменьшили и увеличили финансирование из бюджета.

Каким вузам уменьшили финансирование в 2025 году (в процентах к предыдущему)

  • Донецкий Национальный университет им. Стуса (перемещен в 2014 году в Винницкую область): 88,4%
  • Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (перемещена в 2014 году в Ивано-Франковскую область): 88%
  • Летная академия НАУ: 84,3%
  • Таврический национальный университет имени Вернадского (перемещен в 2014 году в Киев): 83,6%
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского (перемещен в 2014 году в Кривой Рог): 82,1%
  • Приазовский государственный технический университет: 81,5%
  • Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета: 71,1%
  • Киевский университет культуры и искусств: 65,7%
  • Одесский государственный экологический университет: 60,3%
  • Одесская юридическая академия: 58,7%

Он добавил, что часть этой десятки за последние полгода была присоединена к более мощным университетам с целью их спасения.

«Не исключаю, что другую часть ожидает похожая судьба», - пояснил Бабак.

Каким ВНЗ увеличили финансирование в 2025 году (в процентах к предыдущему)

  • Луцкий национальный технический университет: 140%
  • Запорожский национальный университет: 140%
  • Таврический государственный агротехнологический университет: 140%
  • Сумской национальный аграрный университет: 140%
  • Харьковский Национальный экономический университет им. С. Кузнеца: 140%
  • Харьковский Национальный университет им. Корзина: 135,8%
  • Национальный университет "Полтавская политехника": 135%
  • Сумской государственный университет: 132,2%
  • Днепровский государственный аграрно-экономический университет: 131,5%
  • Национальный юридический институт им. Я. Мудрого: 130,2%

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