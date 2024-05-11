Практика судів
  1. В Україні

У Раді назвали виші, яким збільшать і зменшать державне фінансування: список

08:45, 11 травня 2024
У парламенті розповіли, яким університетам змінили фінансування на наступний рік.
У Раді назвали виші, яким збільшать і зменшать державне фінансування: список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки розподілило 18,8 млрд гривень бюджетних коштів між підпорядкованими йому закладами вищої освіти. Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав 10 вишів, яким зменшили та збільшили фінансування з бюджету.

Яким вишам зменшили фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього)

  • Донецький національний університет ім. Стуса (переміщений у 2014 році у Вінницьку область): 88,4%
  • Донбаська національна академія будівництва і архітектури (переміщена у 2014 році в Івано-Франківську область): 88%
  • Льотна академія НАУ: 84,3%
  • Таврійський національний університет імені Вернадського (переміщений у 2014 році в Київ): 83,6%
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (переміщений у 2014 році в Кривий Ріг): 82,1%
  • Приазовський державний технічний університет: 81,5%
  • Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету: 71,1%
  • Київський університет культури і мистецтв: 65,7%
  • Одеський державний екологічний університет: 60,3%
  • Одеська юридична академія: 58,7%

Він додав, що  частина цієї десятки протягом останніх півроку була приєднана до більш потужних університетів з метою їх порятунку.

«Не виключаю, що іншу частину очікує схожа доля», – пояснив Бабак.

Яким ВНЗ збільшили фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього)

  • Луцький національний технічний університет: 140%
  • Запорізький національний університет: 140%
  • Таврійський державний агро технологічний університет: 140%
  • Сумський національний аграрний університет: 140%
  • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця: 140%
  • Харківський національний університет ім. Каразіна: 135,8%
  • Національний університет «Полтавська політехніка»: 135%
  • Сумський державний університет: 132,2%
  • Дніпровський державний аграрно-економічний університет: 131,5%
  • Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого: 130,2%

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як і що відбувається насправді з конкурсами в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд: розповідають члени ВККС

У ВККС розповіли «Судово-юридичній газеті», чого очікувати від ВККС у найближчі місяці та як Комісія готується до конкурсних процедур.

Чоловік вважав, що наявність у нього відстрочки завдяки бронюванню унеможливлює вручення йому «мобілізаційної» повістки – що вирішив апеляційний суд

Чи впливає наявність бронювання від Мінекономіки на можливість вручення особі «мобілізаційної» повістки, пояснив у своєму рішенні Шостий апеляційний адміністративний суд.

У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників

Пропонується оприлюднити інформацію щодо місцезнаходження військовозобов’язаних осіб – близьких родичів міністрів, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Кабмін пропонує змінити механізм передислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ

Передислокація буде здійснюватися за рішенням Генштабу за погодженням з Міністерством оборони.

Кабмін врегулював запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і затвердив порядок перевірки дійсності військових квитків у чоловіків за кордоном

Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», який визначає порядок доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси