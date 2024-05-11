У Раді назвали виші, яким збільшать і зменшать державне фінансування: список

У парламенті розповіли, яким університетам змінили фінансування на наступний рік.

Міністерство освіти і науки розподілило 18,8 млрд гривень бюджетних коштів між підпорядкованими йому закладами вищої освіти. Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав 10 вишів, яким зменшили та збільшили фінансування з бюджету.

Яким вишам зменшили фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього)

Донецький національний університет ім. Стуса (переміщений у 2014 році у Вінницьку область): 88,4%

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (переміщена у 2014 році в Івано-Франківську область): 88%

Льотна академія НАУ: 84,3%

Таврійський національний університет імені Вернадського (переміщений у 2014 році в Київ): 83,6%

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (переміщений у 2014 році в Кривий Ріг): 82,1%

Приазовський державний технічний університет: 81,5%

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету: 71,1%

Київський університет культури і мистецтв: 65,7%

Одеський державний екологічний університет: 60,3%

Одеська юридична академія: 58,7%

Він додав, що частина цієї десятки протягом останніх півроку була приєднана до більш потужних університетів з метою їх порятунку.

«Не виключаю, що іншу частину очікує схожа доля», – пояснив Бабак.

Яким ВНЗ збільшили фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього)

Луцький національний технічний університет: 140%

Запорізький національний університет: 140%

Таврійський державний агро технологічний університет: 140%

Сумський національний аграрний університет: 140%

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця: 140%

Харківський національний університет ім. Каразіна: 135,8%

Національний університет «Полтавська політехніка»: 135%

Сумський державний університет: 132,2%

Дніпровський державний аграрно-економічний університет: 131,5%

Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого: 130,2%

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.