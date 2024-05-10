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росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, – Зеленський

15:23, 10 травня 2024
Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти почали наступ в Харківській області.
росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, – Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія почала нову хвилю наступальних дій на Харківщині. Про це він сказав під час брифінгу в Києві з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

«Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, 10 травня о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони. Проте ці атаки були відбиті, а зараз на передовій тривають бої різної інтенсивності.

Крім того, з Вовчанської громади на Харківщині почали масово евакуювати населення.

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