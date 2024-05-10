россия начала новую волну наступления на Харьковщине, – Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия начала новую волну наступательных действий в Харьковской области. Об этом он сказал на брифинге в Киеве с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

«Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокое сражение в этом направлении, мы их встретили огнем», — заявил Зеленский.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, 10 мая в 5 утра состоялась попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны. Однако эти атаки были отбиты, а сейчас на передовой продолжаются бои различной интенсивности.

Кроме того, из Волчанской общины на Харьковщине начали массово эвакуировать население.

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