В Киеве мошенники пытались продать квартиру, пока ее владелица была в другом городе

Злоумышленники сначала подделали документы на подставную владелицу, а затем организовали подставную «покупку» этой квартиры, чтобы впоследствии ее снова перепродать.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве мошенники пытались продать квартиру на Оболонской набережной за 5,8 млн. гривен, пока ее владелица была в другом городе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, сообщено о подозрении в мошенничестве одному из участников преступной группы, которая с использованием поддельных документов продала квартиру на Оболонской набережной.

Установлено, что организованная группа путем мошенничества продала квартиру киевлянки, длительно проживающей в другом городе.

Злоумышленники сначала подделали документы на подставную владелицу, а затем организовали покупку подозреваемым этой квартиры. В дальнейшем он уже как владелец недвижимости попытался перепродать ее за 5,8 млн. гривен.

Действия фигуранта, который выступал подставным лицом и сначала выполнял роль покупателя квартиры, а затем уже выступал ее владельцем при попытке продать, квалифицирован как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч .5 ст.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры на незаконно отчужденную квартиру наложен арест.

Следствие продолжается, устанавливаются организаторы мошеннической схемы и другие лица, помогавшие незаконно продать жилье.

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