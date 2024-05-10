Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Источник фото: РБК-Украина

18 мая вступает в силу новый закон 3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449). Он закрепляет законодательно правила, которые уже сейчас частично применяются на практике.

Так, полицейские смогут проверять наличие у лица военного билета.

Закон предусматривает, что мужчины 18-60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию не только ТЦК, но и полицейского, а также представителя пограничной службы в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска .

Кроме того, другой нормой определено, что кроме военно-учетного документа работник ТЦК и полицейский могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность. При этом лицо должно предъявить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, «способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах».

При проверке документов представитель ТЦК или полицейский могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Следовательно, не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка. О повестке в Реестре будет отдельное поле, как объясняли в Министерстве обороны. Соответственно, полицейский также будет видеть в Реестре при их наличии данные о месте регистрации лица и месте его работы.

Также вносятся изменения в формировании информационных ресурсов полицией.

Предполагается, что полиция средствами информационно-коммуникационной системы наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы данных, входящих в единую информационную систему МВД в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, производства по делам в которых осуществляет ТЦК.

Закон о мобилизации также вносит изменения в закон о Национальной полиции о возможности полиции задерживать и доставлять лиц в ТЦК.

Так, по обращению ТЦК, органов СБУ или разведывательных органов полиция принимает участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, а также осуществляет административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, которые совершили административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (т.е. нарушение правил военного учета и мобилизации).

Если же ТЦК получит письменный ответ о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, то его руководитель в течение 5 дней направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности. В дальнейшем, как уже писала «Судебно-юридическая газета», ТЦК обращается в суд об ограничении права вождения автомобиля.

В случае если суд удовлетворяет иск ТЦК, то постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортным средством направляется Нацполиции для исполнения.

На данный момент не совсем ясно, как будет происходить выполнение наложения ограничения в праве управления авто, очевидно, этот вопрос еще урегулируют отдельным актом.

Кроме того, новый закон определяет, что в пределах административно-территориальной единицы деятельность органов и подразделений, входящих в систему полиции, СБУ, ТЦК, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, учреждений здравоохранения по выполнению мероприятий мобилизации координируется и направляется областными военными администрациями (в случае образования).

При этом Кабмин должен отдельно в Порядке проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации определить механизм реализации полномочий и взаимодействие между местными госадминистрациями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчинения и формы собственности, органами военного управления, органами и подразделениями, входящих в систему полиции и должностными лицами ТЦК по организации проведения призыва граждан на военную службу. Пока такие изменения не приняты.

Автор: Наталя Мамченко

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