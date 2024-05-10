Перевіряти військовий квиток, затримувати і доставляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до баз даних – які нові повноваження з’являться у поліції

Не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

Джерело фото: РБК-Україна

18 травня набуває сили новий закон 3633-IX про посилення мобілізації (законопроект 10449). Він закріплює законодавчо правила, які вже і зараз частково застосовуються на практиці.

Так, поліцейські зможуть перевіряти наявність в особи військового квитка.

Закон передбачає, що чоловіки 18-60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою не лише ТЦК, але й поліцейського, а також представника прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску.

Крім того, іншою нормою визначено, що крім військово-облікового документа працівник ТЦК і поліцейський можуть вимагати показати документ, що посвідчує особу. При цьому особа має пред’явити військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, «у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах».

Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Отже, не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка. Про повістку в Реєстрі буде окреме поле, як раніше пояснювали у Міністерстві оборони. Відповідно поліцейський також буде бачити в Реєстрі за їх наявності дані про місце реєстрації особи та місце її роботи.

Також вносяться зміни стосовно формування інформаційних ресурсів поліцією.

Передбачається, що поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС стосовно осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється ТЦК.

Закон про мобілізацію також вносить зміни до закону про Національну поліцію стосовно можливості поліції затримувати та доставляти осіб до ТЦК.

Так, за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів поліція бере участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також здійснює адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто, порушення правил військового обліку та мобілізації).

Якщо ж ТЦК отримає письмову відповідь про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, то його керівник протягом 5 днів надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку. Надалі, як вже писала «Судово-юридична газета», ТЦК звертається до суду про обмеження права керування автомобілем.

У разі, якщо суд задовольняє позов ТЦК, то постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом надсилається Нацполіції для виконання.

На даний час не зовсім ясно, як відбуватиметься виконання накладення обмеження у праві керування авто, очевидно, це питання ще врегулюють окремим актом.

Крім того, новий закон визначає, що в межах адміністративно-територіальної одиниці діяльність органів та підрозділів, що входять до системи поліції, СБУ, ТЦК, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров’я стосовно виконання заходів мобілізації координується та спрямовується обласними військовими адміністраціями (в разі утворення).

При цьому Кабмін повинен окремо у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації визначити механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян на військову службу. Наразі такі зміни не ухвалені.

Автор: Наталя Мамченко

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