Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 10 травня

Уряд схвалив законопроект щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану.

Кабінет міністрів у п’ятницю, 10 травня, провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Збройні Сили України» щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану». Законопроектом пропонується передбачити, що під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня зʼєднання здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міністерством оборони України.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку». Законопроект спрямований на виконання статті 353 Угоди про асоціацію і додатка XXVIII до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію та має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Проектом Закону пропонується визначити термін «проміжні продукти» як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2 % обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту. Також передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 грн. за 1 л (на 3,81 грн.) для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані); встановлення нових розмірів ставок акцизного податку на пальне, ураховуючи їх мінімальний рівень, відповідно до Директиви 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 01.01.2028. Так, пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів. Водночас, передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 (включно) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 01.01.2028, та розмірами ставок акцизного податку, передбаченими чинним законодавством. Передбачено також уточнення терміну «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет».

- Затверджено, відповідно до статті 5 ЗУ «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» та статті 20 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів. Також врегульовано організацію інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчою влади, визначених у статті 14 ЗУ «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»; визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 02.03.2016 N 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» і від 27.02.2024 N 213 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики». Встановлено актуалізовані організаційні, кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обовʼязкових для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема за спеціальностями «Дитяча онкологія», «Дитяча гематологія-онкологія», «Клінічна онкологія», «Онкогінекологія», «Онкоотоларингологія», «Онкохірургія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика».

- Внесено зміни до розділу І Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 N 858, з метою забезпечення реалізації норм ЗУ «Про звернення громадян», здійснення своєчасного та ефективного розгляду звернень внутрішньо переміщених осіб, їх систематизації, аналізу та належного обліку. Доповнено підрозділ 7. «За категоріями авторів звернень» пунктом «Внутрішньо переміщена особа».

- Внесено зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою актуалізації термінології та приведення її у відповідність до чинного законодавства та існуючих реалій правового режиму воєнного статну. Зокрема, передбачено, що заходи з визначення збитків власникам землі та землекористувачам здійснюватимуться не лише районними державними адміністраціями, а й військовими адміністраціями.

- Внесено зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади з метою приведення у відповідність до чинного законодавства у частині внесених змін Законами N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», N 2620-1X «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування» та у відповідність до норм Законів «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Приведено норми Порядку у відповідність до чинного законодавства. Передбачено подання інформації про рух коштів на єдиному рахунку кожного операційного дня та використання єдиного рахунка платником не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 23.12.2021 N 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту». Викладено у новій редакції Порядок запровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та затверджено Примірний порядок використання економії коштів, що виникла в результаті функціонування системи енергетичного менеджменту в органі державної влади.

- Виділено Київській обласній державній адміністрації (для Київської обласної військової адміністрації) з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, на безповоротній основі 189 млн. 525,99 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для завершення відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області. Затверджено перелік проектів (об’єктів, заходів), які фінансуються у 2024 році за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

- Внесено зміни до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок. Передбачено, що у разі забезпечення протезом верхньої кінцівки із зовнішнім джерелом енергії, зокрема підвищеної функціональності, або протезом нижньої кінцівки підвищеної функціональності відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою КМУ від 05.04.2012 N 321, учасник бойових дій має право на забезпечення відповідно до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, лише за умови, що такий виріб має інші функціональні характеристики. У разі забезпечення відповідно до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасник бойових дій на строк експлуатації такого виробу втрачає можливість отримати протез верхньої кінцівки із зовнішнім джерелом енергії, зокрема підвищеної функціональності, або протез нижньої кінцівки підвищеної функціональності відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.04.2012 N 321.

- Спрямовано кошти грантів у сумі 7 млрд. 167 млн. 800,3 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12.04.2023, Угоди про надання гранту Цільового фонду одного донора зі співфінансування Другого проекту з передачі електроенергії в Україні (Додаткове фінансування для Другого проекту з передачі електроенергі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Цільового фонду одного донора зі співфінансування Другого проекту з передачі електроенергії в Україні), вчиненої 18.07.2023, Міністерству енергетики за спеціальним фондом державного бюджету на нову бюджетну програму (видатки розвитку) для реалізації інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» та здійснення заходів із встановлення пристроїв регулювання реактивної потужності (STATCOM) в рамках реалізації інвестиційного проекту «Другий проект з передачі електроенергії». Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для реалізації інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» та здійснення заходів із встановлення пристроїв регулювання реактивної потужності (STATCOM).

- Здійснено, з метою забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вихід України з Угоди про виконання польотів повітряних суден спеціального призначення, вчиненої 22.01.1993 у Мінську.

- Внесено зміни до Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, постанови КМУ від 02.03.2010 N 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сімʼї та дитини з багатодітної сімʼї», постанови КМУ від 02.02.2024 N 110 «Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Обʼєднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю» в частині забезпечення видачі довідки батьків багатодітної сімʼї та довідки дитини з багатодітної сімʼї; врегулювання питання формування довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації; забезпечення можливості більш гнучкого визначення категорій отримувачів соціальної допомоги, а також територій України, які Всесвітня продовольча програма Організації Обʼєднаних Націй зможе охопити додатковою підтримкою бенефіціарів, виходячи із наявних фінансових ресурсів на зазначені цілі.

- Затверджено, відповідно до статті 35 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», статті 5 ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та абзацу шостого пункту 8 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про управління відходами», Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції. Технічний регламент визначає: критерії, правила та основні вимоги до проведення класифікації небезпечності, використання інформації про небезпеку хімічної продукції, нанесення такої інформації про небезпеку хімічної продукції на упаковку або іншу тару та належного пакування хімічної продукції, яка надається на ринку; встановлює процедуру подання даних про класифікацію небезпечності та інформацію про небезпеку хімічної речовини субʼєктами господарювання; затвердження національних класифікацій небезпечності та інформації про небезпеку хімічних речовин. Внесено зміни до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1069, а саме, доповнено перелік новим пунктом за таким видом продукції як «Хімічна продукція» та визначено відповідальний орган державного ринкового нагляду - Держекоінспекцію.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 09.11.2016 N 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» у частині визначення, що передбачене абзацом шостим цієї постанови (яким встановлено, що під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, визначених схемою, затвердженою постановою КМУ від 29.12.2023 № 1409, максимальний розмір якого не перевищує 2) підвищення посадових окладів державним службовцям структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, які виконують функції служби замовника та здійснюють технічний нагляд, може здійснюватися в межах обсягу власних надходжень таких обласних державних адміністрацій, отриманих як плата за послуги, що включаються до вартості будівництва на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду. Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2023 N 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», зокрема, в частині забезпечення єдиного підходу в оплаті праці для керівників центральних органів виконавчої влади різного типу однієї юрисдикції - встановлюється посадовий оклад керівника державного органу типу 1.3. на рівні керівника державного органу типу 1.2. Також установлено посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів міністерств, утворених як юридичні особи публічного права, юрисдикція яких поширюється на територію трьох і більше областей, на рівні 1.3.

- Уповноважено Державну службу з надзвичайних ситуацій на здійснення функцій національного координатора участі України в Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. Внесено зміни до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій у частині актуалізації завдань та повноважень ДСНС із урахуванням змін, що відбулися в законодавстві, та у звʼязку з приєднанням України до Механізму цивільного захисту ЄС.

- Здійснено розподіл у 2024 році коштів з рахунка для задоволення потреб освіти і науки, відкритого Міністерством освіти і науки в Національному банку (у тому числі залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані на такий рахунок у 2023 році), на бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій» у частині розподілу коштів в обсязі 64 млн. 38,315 грн. з метою відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.

- Погоджено пропозицію Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та Запорізької міської ради щодо передачі ряду ділянок проїзних частин автомобільних доріг у м. Запоріжжі, що суміщаються з міжнародною автомобільною дорогою загального користування державного значення М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, загальною протяжністю 14,241 кілометра в державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазначеного Агентства.

- Внесено зміни до посадового складу Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки в частині включення до складу Міжвідомчої робочої групи заступника Голови Національної поліції України, першого заступника командувача Національної гвардії України (за згодою) та Посла з особливих доручень МЗС, а також заміни заступника Міністра закордонних справ України першим заступником Міністра закордонних справ України.

- Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (Nº 115)» із сфери управління Міністерства юстиції до сфери управління Фонду державного майна з метою забезпечення ефективного управління підприємством.

- Виділено Міністерству оборони (для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту) 513 млн. 300 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

- Схвалено проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним банком проекту «Програма гарантій Укргазбанк» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14.06.2005.

- Схвалено проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним банком проекту «Програма гарантій ПроКредит Банк» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14.06.2005.

- Встановлено, відповідно до частини шостої статті 61 ЗУ «Про електронні комунікації» за поданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку, розмір плати за ліцензію на користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом), отриману на умовах конкурсу, та початковий (мінімальний) розмір плати за ліцензію, отриману на умовах аукціону, для стільникового радіозвʼязку в смугах радіочастот 1935-1950/2125-2140 МГц, 2355-2395 МГц та 2575-2610 МГц.

- Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 млн. гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави.

- Погоджено пропозицію Українського інституту національної памʼяті щодо реорганізації міжрегіональних територіальних органів Українського інституту національної памʼяті. Утворено замість пʼяти міжрегіональних відділів (Західного, Південного, Південно-східного, Північно-східного та Центрального) два міжрегіональні відділи (перший міжрегіональний територіальний відділ та другий міжрегіональний територіальний відділ).

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою покриття витрат за січень 2024 обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 71 млн. 42 тис. 612 гривень, а саме: центральним органам виконавчої влади - 9 млн. 384 тис. 104 гривні для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 59 млн. 994 тис. 633 гривні для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 1 млн. 663 тис. 875 гривень для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

- Схвалено проект Річного плану роботи на 2024 рік по співпраці між Урядом України та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

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