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Податківці роз’яснили, чи має право самозайнята особа використовувати печатку в своїй діяльності

08:27, 11 травня 2024
Питання щодо використання печатки або штампу при здійсненні незалежної професійної діяльності самозайнята особа вирішує особисто залежно від специфіки своєї діяльності.
Податківці роз’яснили, чи має право самозайнята особа використовувати печатку в своїй діяльності
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Державна податкова служба в Одеській області роз’яснила, чи має право особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати печатку в своїй діяльності.

Питання щодо використання печатки або штампу при здійсненні незалежної професійної діяльності самозайнята особа вирішує особисто залежно від специфіки своєї діяльності, але є випадки, коли чинне законодавство вимагає обов’язкового використання печаток. Зокрема, коли фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовує найману працю.

Укладання з громадянином трудового договору (контракту, угоди) на використання його праці зобов’язує самозайняту особу забезпечувати умови та охорону праці, її оплату, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.

Згідно з положеннями Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, яким визначені економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору, зокрема із самозайнятими особами, та ст. 49 КЗпП, на вимогу працівника роботодавець зобов’язаний видати на його вимогу довідку про його роботу на цьому підприємстві, в установі, організації із зазначенням, зокрема, розміру заробітної плати. Відповідальність про достовірність даних, відображених у довідці, несе роботодавець, який виплачує доходи найманим працівникам.

Якщо відповідними положеннями про надання субсидій встановлено, що при пред’явленні фізичними особами довідок про свої доходи відділам (управлінням) субсидій для призначення їм субсидій ці довідки повинні бути обов’язково скріплені печаткою роботодавця, то при видачі таких довідок роботодавець (у цьому випадку самозайнята особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність) повинен дотримуватися вимог щодо правильності їх оформлення.

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