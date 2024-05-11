Налоговики разъяснили, имеет ли право самозанятое лицо использовать печать в своей деятельности

Вопрос об использовании печати или штампа при осуществлении независимой профессиональной деятельности самозанятое лицо решает лично в зависимости от специфики своей деятельности.

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, имеет ли право лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, использовать печать в своей деятельности.

Вопрос об использовании печати или штампа при осуществлении независимой профессиональной деятельности самозанятое лицо решает лично в зависимости от специфики своей деятельности, но есть случаи, когда действующее законодательство требует обязательного использования печатей. В частности, когда физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, использует наемный труд.

Заключение с гражданином трудового договора (контракта, соглашения) на использование его труда обязывает самозанятое лицо обеспечивать условия и охрану труда, его оплату, а также другие социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством.

Согласно положениям Закона Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями, которым определены экономические, правовые и организационные основы оплаты труда работников, находящихся в трудовых отношениях, на основании трудового договора, в том числе самозанятыми лицами и ст. 49 КЗоТ, по требованию работника работодатель обязан выдать по его требованию справку о его работе на этом предприятии, в учреждении, организации с указанием, в частности, размера заработной платы. Ответственность о достоверности данных, отраженных в справке, несет работодатель, выплачивающий доходы наемным работникам.

Если соответствующими положениями о предоставлении субсидий установлено, что при предъявлении физическими лицами справок о своих доходах отделам (управлением) субсидий для назначения им субсидий эти справки должны быть обязательно скреплены печатью работодателя, то при выдаче таких справок работодатель (в этом случае самозанята лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность) должно соблюдать требования относительно правильности их оформления.

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