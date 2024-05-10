В Киеве на Пейзажной аллее вандалы сломали одну из лучших арт-скамейок Европы

Вандалы вырвали одну руку из асфальта и таким образом полностью разрушили конструкцию.

Источник фото: ТСН

На Пейзажной аллее в столице вандалы сломали арт-скамейку «Руки», которую установили еще в мае 2011 года. Об этом пишет «ТСН».

Скамейка располагалась посреди пешеходной дорожки и благодаря своей оригинальности даже попала в рейтинг лучших арт-скамейок Европы. Она выглядела как руки, которые будто «растут» с асфальта и держат деревянную скамью. Вандалы вырвали одну руку из асфальта и таким образом полностью разрушили конструкцию.

В СМИ отмечают, что это уже не в первый раз лавочка страдает. Последний раз ее отремонтировали во время реконструкции Пейзажной аллеи 2021 года, а потом кто-то из посетителей добавил рукам «нечто новенькое» – покрасил ногти на руках белой и голубой краской.

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