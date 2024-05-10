Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Тернополе суд взыскал с рф более 3,5 миллионов гривен убытков за уничтоженные склады предприятия

14:53, 10 мая 2024
Истец ссылался с тем, что в результате военной агрессии рф против Украины было уничтожено надлежащее истцу имущество, в связи с чем обществу нанесен ущерб на общую сумму 3 587 812,00 грн.
В Тернополе суд взыскал с рф более 3,5 миллионов гривен убытков за уничтоженные склады предприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд взыскал с рф более 3,5 миллионов гривен убытков в пользу предприятия. Соответствующее решение по делу №921/35/24 принял Хозяйственный суд Тернопольской области.

Так, в Хозяйственный суд Тернопольской области обратилось предприятие с иском к рф о взыскании имущественного вреда на сумму 3 587 812, 00 грн.

В обоснование исковых требований истец ссылался с тем, что в результате военной агрессии рф против Украины было уничтожено надлежащее истцу имущество, в связи с чем обществу нанесен ущерб на общую сумму 3 587 812,00 грн.

Исследовав все материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Суд пришел к выводу, что фактические обстоятельства дела и предоставленные к исковому заявлению доказательства в совокупности безоговорочно подтверждают, что именно в результате ракетного удара по складским помещениям, совершенным вооруженными силами российской федерации, произошел взрыв с последующим горением арендованного истцом помещения и уничтожением принадлежащего ему имущества.

Суд установил наличие полного состава гражданского правонарушения в виде причинения вреда имуществу истца, что влечет возмещение такого вреда истцу в размере и порядке, предусмотренными гражданским законодательством. Следовательно, суд взыскал с рф в пользу субъекта хозяйствования 3 587 812 00 грн убытков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

В Украине исправят ситуацию с устаревшим перечнем профессий в классификаторах, часть из которых уже не существует

Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных не указана, поэтому в Украине создадут Единый реестр квалификаций – классификатор профессий и синхронизируют его с другими базами данных.

Суд оставил в силе штраф ТЦК для директора предприятия, где работники не стояли на военном учете

Директор ООО принимала на работу военнообязанных граждан без военно-учетного документа – суд оставил в силе штраф 5100 грн от ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео