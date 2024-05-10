В Тернополе суд взыскал с рф более 3,5 миллионов гривен убытков за уничтоженные склады предприятия

Истец ссылался с тем, что в результате военной агрессии рф против Украины было уничтожено надлежащее истцу имущество, в связи с чем обществу нанесен ущерб на общую сумму 3 587 812,00 грн.

Суд взыскал с рф более 3,5 миллионов гривен убытков в пользу предприятия. Соответствующее решение по делу №921/35/24 принял Хозяйственный суд Тернопольской области.

Так, в Хозяйственный суд Тернопольской области обратилось предприятие с иском к рф о взыскании имущественного вреда на сумму 3 587 812, 00 грн.

В обоснование исковых требований истец ссылался с тем, что в результате военной агрессии рф против Украины было уничтожено надлежащее истцу имущество, в связи с чем обществу нанесен ущерб на общую сумму 3 587 812,00 грн.

Исследовав все материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Суд пришел к выводу, что фактические обстоятельства дела и предоставленные к исковому заявлению доказательства в совокупности безоговорочно подтверждают, что именно в результате ракетного удара по складским помещениям, совершенным вооруженными силами российской федерации, произошел взрыв с последующим горением арендованного истцом помещения и уничтожением принадлежащего ему имущества.

Суд установил наличие полного состава гражданского правонарушения в виде причинения вреда имуществу истца, что влечет возмещение такого вреда истцу в размере и порядке, предусмотренными гражданским законодательством. Следовательно, суд взыскал с рф в пользу субъекта хозяйствования 3 587 812 00 грн убытков.

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