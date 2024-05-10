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Трамп пообещал нефтяникам отменить экологические нормы, если он снова станет президентом США

19:03, 10 мая 2024
Трамп пообещал отменить экологические нормы ради поддержки нефтяной отрасли на президентских выборах.
Трамп пообещал нефтяникам отменить экологические нормы, если он снова станет президентом США
Источник фото: BBC
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с высшими руководителями нефтяной и газовой промышленности в своей резиденции "Мар-а-Лаго" в прошлом месяце. На встрече обсуждались вопросы относительно отмены экологических норм и правил, которые сейчас оказывают давление на отрасль, в обмен на финансовую поддержку Трамповой избирательной кампании. Об этом сообщает  Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Представители таких компаний, как Venture Global, Cheniere Energy, Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum, выразили свое возмущение обременительными регуляциями и низкими перспективами для промышленности в условиях администрации Байдена. По словам одного из присутствующих, нефтяные компании потратили более 400 миллионов долларов на лоббирование за последний год, но столкнулись с постоянными вызовами из-за экологических правил, введенных под руководством Байдена.

В ответ на это Трамп заявил, что если его вернут в должность, он немедленно отменит экологические нормы и политику Байдена, чтобы обеспечить поддержку нефтяной отрасли. Он обещал ускорить выдачу разрешений на экспорт природного газа, уменьшить ограничения на бурение в чувствительных экосистемах, таких как Арктика, и отменить требования по уменьшению выбросов выхлопных газов от автомобилей.

"Вы ждали разрешения пять лет; вы получите его в первый же день", - сказал Трамп.

Хотя Трамп активно собирал средства на свою кампанию, по данным правозащитной группы Climate Power, нефтяные доноры и их союзники внесли лишь более 6,4 миллиона долларов в совместный комитет в течение первых трех месяцев 2024 года. Однако американский нефтяной магнат Гарольд Хэмм и другие планируют активизировать сбор средств для Трампа позже в этом году.

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