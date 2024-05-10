Трамп пообіцяв нафтовикам скасувати екологічні норми, якщо він знову стане президентом США

Трамп пообіцяв скасувати екологічні норми заради підтримки нафтової галузі на президентських виборах.

Джерело фото: BBC

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з вищими керівниками нафтової і газової промисловості у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» минулого місяця. На зустрічі обговорювалися питання стосовно скасування екологічних норм і правил, які зараз важать на галузь, в обмін на фінансову підтримку Трампової виборчої кампанії. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

Представники таких компаній, як Venture Global, Cheniere Energy, Chevron, Continental Resources, Exxon і Occidental Petroleum, висловили своє обурення обтяжливими регуляціями та низькими перспективами для промисловості в умовах адміністрації Байдена. За словами одного з присутніх, нафтові компанії витратили понад 400 мільйонів доларів на лобіювання за останній рік, але зіткнулися з постійними викликами через екологічні правила, запроваджені під керівництвом Байдена.

У відповідь на це Трамп заявив, що якщо його повернуть на посаду, він негайно скасує екологічні норми і політику Байдена, щоб забезпечити підтримку нафтовій галузі. Він обіцяв пришвидшити видачу дозволів на експорт природного газу, зменшити обмеження на буріння в чутливих екосистемах, таких як Арктика, і скасувати вимоги щодо зменшення викидів вихлопних газів від автівок.

«Ви чекали на дозвіл п'ять років; ви отримаєте його в перший же день», — сказав Трамп.

Хоча Трамп активно збирав кошти на свою кампанію, за даними правозахисної групи Climate Power, нафтові донори та їхні союзники внесли лише понад 6,4 мільйона доларів до спільного комітету протягом перших трьох місяців 2024 року. Проте американський нафтовий магнат Гарольд Хемм і інші планують активізувати збір коштів для Трампа пізніше цього року.

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