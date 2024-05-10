У Києві введуть графіки відключення світла: кого це зачепить

З 18:00 10 травня до 07:00 11 травня будуть введені графіки обмеження світла для бізнесу та промисловості.

У Києві через складну ситуацію в енергосистемі планують запровадити графіки обмеження споживання електроенергії. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору», – йдеться у повідомленні.

І хоча обмеження не стосуватимуться побутових споживачів, Попко закликав мешканців Києва бути свідомими та самостійно економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження.

«Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!», - наголосив Попко.

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