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Суд в Іспанії закрив справу проти співачки Шакіри щодо ймовірного податкового шахрайства

18:45, 10 травня 2024
Прокуратура попросила закрити справу через «брак доказів», суд погодився.
Суд в Іспанії закрив справу проти співачки Шакіри щодо ймовірного податкового шахрайства
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В Іспанії суд закрив справу проти колумбійської співачки Шакіри щодо ймовірного податкового шахрайства. Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, прокуратура відкрила провадження у липні минулого року, стверджуючи, що співачка у 2018 році ошукала податкову службу на €6,6 мільйона, використовуючи зареєстровані в офшорних зонах компанії. Через місяць Шакіра виплатила €6,6 мільйона, щоб погасити борг.

А вже 8 травня прокуратура попросила закрити справу через «брак доказів», і наступного дня суд погодився.

Хоча Шакіра допустила «порушення» у своїй податковій декларації за 2018 рік, суд заявив, що цього недостатньо, аби вважати це кримінальним злочином проти податкових органів, і що він не виявив у вчинках співачки шахрайських намірів.

Адвокат Шакіри привітав це рішення, заявивши, що воно «поклало край наклепницькій кампанії, яку розгорнули податкові органи» проти співачки, і «доводить, що з її боку ніколи не було шахрайства».

Він додав, що його клієнтка «повністю задоволена тим, що суд визнав, що вона не вчиняла жодного шахрайства».

Раніше ми писали, що Шакіра врегулювала справу про податкове шахрайство, заплативши величезний штраф.

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