Суд в Испании закрыл дело против певицы Шакиры по поводу вероятного налогового мошенничества

Прокуратура попросила закрыть дело из-за «нехватки доказательств», суд согласился.

В Испании суд закрыл дело против колумбийской певицы Шакиры по поводу вероятного налогового мошенничества. Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, прокуратура открыла производство в июле прошлого года, утверждая, что певица в 2018 году обманула налоговую службу на €6,6 миллиона, используя зарегистрированные в оффшорных зонах компании. Через месяц Шакира выплатила 6,6 миллиона евро, чтобы погасить долг.

А уже 8 мая прокуратура попросила закрыть дело из-за «нехватки доказательств», и на следующий день суд согласился.

Хотя Шакира допустила «нарушение» в своей налоговой декларации за 2018 год, суд заявил, что этого недостаточно, чтобы считать это уголовным преступлением против налоговых органов, и что он не нашел в поступках певицы мошеннических намерений.

Адвокат Шакиры поздравил это решение, заявив, что оно «положило конец клеветнической кампании, которую развернули налоговые органы» против певицы, и «доказывает, что с ее стороны никогда не было мошенничества».

Он добавил, что его клиентка «полностью довольна тем, что суд признал, что она не совершала ни одного мошенничества».

Ранее мы писали, что Шакира урегулировала дело о налоговом мошенничестве, заплатив огромный штраф.

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