Практика судов
  1. В мире

Суд в Испании закрыл дело против певицы Шакиры по поводу вероятного налогового мошенничества

18:45, 10 мая 2024
Прокуратура попросила закрыть дело из-за «нехватки доказательств», суд согласился.
Суд в Испании закрыл дело против певицы Шакиры по поводу вероятного налогового мошенничества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Испании суд закрыл дело против колумбийской певицы Шакиры по поводу вероятного налогового мошенничества. Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, прокуратура открыла производство в июле прошлого года, утверждая, что певица в 2018 году обманула налоговую службу на €6,6 миллиона, используя зарегистрированные в оффшорных зонах компании. Через месяц Шакира выплатила 6,6 миллиона евро, чтобы погасить долг.

А уже 8 мая прокуратура попросила закрыть дело из-за «нехватки доказательств», и на следующий день суд согласился.

Хотя Шакира допустила «нарушение» в своей налоговой декларации за 2018 год, суд заявил, что этого недостаточно, чтобы считать это уголовным преступлением против налоговых органов, и что он не нашел в поступках певицы мошеннических намерений.

Адвокат Шакиры поздравил это решение, заявив, что оно «положило конец клеветнической кампании, которую развернули налоговые органы» против певицы, и «доказывает, что с ее стороны никогда не было мошенничества».

Он добавил, что его клиентка «полностью довольна тем, что суд признал, что она не совершала ни одного мошенничества».

Ранее мы писали, что Шакира урегулировала дело о налоговом мошенничестве, заплатив огромный штраф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Кабмин урегулировал запуск Электронного военнообязанного кабинета и утвердил порядок проверки действительности военных билетов у мужчин за границей

Правительство утвердило Порядок ведения Реестра военнообязанных «Оберег», определяющий порядок доступа к Электронному военнообязанному кабинету.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

В Украине исправят ситуацию с устаревшим перечнем профессий в классификаторах, часть из которых уже не существует

Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных не указана, поэтому в Украине создадут Единый реестр квалификаций – классификатор профессий и синхронизируют его с другими базами данных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео