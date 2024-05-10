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Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

14:10, 10 мая 2024
КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.
Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации
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Верховная Рада 9 мая приняла за основу изменения в Кодекс по процедурам банкротства и другим законодательным актам Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2019/1023 и введении процедур превентивной реструктуризации.

Проект разработан во исполнение условий заключенного 16 января 2023 года Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором (по Инструменту предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь +) на сумму до 18 миллиардов евро о рамках превентивной реструктуризации, о списании долгов дисквалификацию, о мерах по повышению эффективности процедур, связанных с реструктуризацией, неплатежеспособностью и списанием долга.

Для этого предлагается внести изменения соответствующие изменения в Кодекс по процедурам банкротства (КУПБ), Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы «Об исполнительном производстве», «О судебном сборе», «О банках и банковской деятельности», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «О страховании», «Об исполнительном производстве», «О финансовой реструктуризации».

Изменения в КУПБ касаются, в частности, деятельности арбитражных управляющих, вопросов, связанных с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве и т.д., то есть не только участников превентивной реструктуризации.

В частности, ст. 1 КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

В новой части 2 ст. 3 КУПБ определяется, что Государственный орган по банкротству обеспечивает формирование и ведение веб-портала предотвращения неплатежеспособности.

В редакции ст. 4 КУПБ предусматривается, что в случае возникновения признаков неплатежеспособности или ее угрозы, а также в случае получения должником сообщения от лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, руководитель должника обязан направить учредителям (участникам, акционерам) должника, собственнику имущества (органа, уполномоченному управлять имуществом) должника, а также другим органам управления в компетенцию которых входит решение этих вопросов сведения о наличии признаков неплатежеспособности или ее угрозы.

В ч. 5 новой редакции ст. 4 КУПБ дается определение содержания термина «превентивная реструктуризация».

Также в КУПБ устанавливается, что работники должника могут инициировать перед ним вопросы открытия превентивной процедуры реструктуризации. Однако, как указывает ГНЕУ ВР, порядок, в котором они принимают соответствующее решение в проекте, не определен, то есть в данном случае отсутствует механизм реализации указанного правового предписания.

В ч. 6 новой редакции ст. 5 КУПБ предусматривается, что «в случае инициирования должником процедуры превентивной реструктуризации в отношении должника, в отношении которого имеются обстоятельства, предусмотренные ч. 6 статьи 34 настоящего Кодекса, на такого должника возлагается обязанность повышенного стандарта доказывания перспективности выполнения плана превентивной реструктуризации». Однако в чем состоит указанный повышенный стандарт доказывания в проекте не определяется.

Комитет по экономическому развитию рассматривал данный законопроект еще на заседании 4 декабря 2023 года. Судя по его выводу, ко второму чтению документ может претерпеть существенные изменения.

Автор: Наталья Мамченко

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Верховная Рада одобрила изменения в Кодекс по процедурам банкротства по превентивной реструктуризации

КУПБ дополняется определением содержания понятия «угроза неплатежеспособности», под которой понимается финансово-хозяйственное состояние должника, характеризующееся наличием обстоятельств, подтверждающих, что должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи в срок, предусмотренный для выполнения этих обязательств.

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