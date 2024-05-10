В Украине создали центр рекрутинга Сухопутных войск

Главные задачи центра - отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск.

Источник фото: savelife.in.ua

В Украине создали рекрутинговый центр для укомплектования воинских частей и подразделений Сухопутных войск. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, главной задачей этого центра будет отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем.

Во время отбора каждый кандидат, который соответствует требованиям, будет иметь возможность выбрать подразделение, в котором он желает служить.

«Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная - также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом», - отметил он.

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