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В Україні створили центр рекрутингу Сухопутних військ

14:35, 10 травня 2024
Головні завдання центру – відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ.
В Україні створили центр рекрутингу Сухопутних військ
Джерело фото: savelife.in.ua
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В Україні створили рекрутинговий центр для укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, головним завданням цього центру буде відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем.

Під час відбору кожен кандидат, який відповідає вимогам, матиме можливість обрати підрозділ, у якому він бажає служити.

«Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова - також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом», - зазначив він.

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