ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень

Чинному народному депутату обрали запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави.

У п’ятницю, 10 травня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату, підозрюваному у незаконному збагаченні. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не називають прізвище фігуранта, однак, за даними ЗМІ, йдеться про депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024.

Як повідомлялося, у 2020-2021 роках нардеп набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Мова йде про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

За інформацією, щоб приховати наявність цього майна, депутат оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

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