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НАБУ підозрює чинного депутата у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

14:15, 2 травня 2024
Народному депутату оголосили підозру у незаконному збагаченні шляхом придбання активів вартістю 25 млн грн.
НАБУ підозрює чинного депутата у незаконному збагаченні на 11 мільйонів
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Чинному народному депутату України оголосили підозру  у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Про це повідомляє НАБУ. 

За даними видання УП, йдеться про депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка. 

Як повідомляє НАБУ, у 2020-2021 роках нардеп набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Мова йде про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

За інформацією НАБУ, щоб приховати наявність цього майна, депутат оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

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