НАБУ подозревает действующего депутата в незаконном обогащении на 11 миллионов

Народному депутату объявили подозрение в незаконном обогащении путем приобретения активов стоимостью 25 млн грн.

Действующему народному депутату Украины объявили подозрение в незаконном обогащении на 11 млн грн. Об этом сообщает НАБУ.

По данным издания УП, речь идет о депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

Как сообщает НАБУ, в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

По информации НАБУ, чтобы скрыть наличие этого имущества, депутат оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины.

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