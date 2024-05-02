В ВККС сообщили о наличии четырех вакантных должностей

Секретариат ВККС ищет главных специалистов отдела правовой и нормотворческой работы юридического управления.

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категории «В», а именно главный специалист отдела правовой и нормотворческой работы юридического управления (четыре вакансии).

Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и отвечающим установленным требованиям, необходимо до 17 мая отправить резюме на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected])

В ВККС отмечают, что назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«По результатам проработки резюме, мы отберем те, которые отвечают нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», - добавили в ВККС.

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