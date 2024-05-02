Минюст утвердил порядок правового мониторинга в сфере судопроизводства

В Минюсте определили, как будут проверять состояние судопроизводства.

Фото из открытых источников

Министерство юстиции утвердило порядок правового мониторинга в сфере судопроизводства.

В частности, Минюст принял приказ от 29.04.2024 г. № 1261/5 «Об утверждении Порядка осуществления правового мониторинга в сферах судоустройства и судопроизводства, уголовной юстиции, доступа граждан к правосудию и безвозмездной юридической помощи, осуществление адвокатской деятельности, судебно-эксперт исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) и банкротства».

Правовым мониторингом является систематический сбор, обработка, обобщение, анализ и оценка Директоратом правосудия и уголовной юстиции Министерства юстиции Украины информации о состоянии правоотношений в сферах судоустройства и судопроизводства, уголовной юстиции, доступа граждан к правосудию и бесплатной юридической помощи деятельности, организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц) и банкротства.

Целью правового мониторинга является:

получение информации о качестве и эффективности правового регулирования в сфере правового мониторинга;

определение целесообразности дополнительного правового регулирования для устранения пробелов в сферах правового мониторинга;

выявление коллизионных, декларативных, устаревших норм, устранение внутренних противоречий законов и других нормативно-правовых актов и т.п.;

контроль системности нормативно правовых актов;

прогнозируемость и плановость правотворческой деятельности;

разработка предложений и/или концепций проектов законов и других нормативно правовых актов в сферах правового мониторинга.

Напомним, что народные депутаты планируют закрыть полный доступ в Реестр судебных решений в части ряда категорий постановлений по уголовным делам, поэтому пока не ясно, будет ли картина такого мониторинга полной и объективной.

Приказ Министерства юстиции Украины от 29.04.2024 № 1261/5:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.