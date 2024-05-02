Мін'юст затвердив порядок правового моніторингу в сфері судочинства

У Мінюсті визначили, як будуть перевіряти стан судочинства.

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Міністерство юстиції України затвердило порядок правового моніторингу в сфері судочинства.

Зокрема, Мін’юст прийняв наказ від 29.04.2024 року № 1261/5 «Про затвердження Порядку здійснення правового моніторингу у сферах судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, доступу громадян до правосуддя та безоплатної правничої допомоги, здійснення адвокатської діяльності, судово-експертної діяльності, організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) та банкрутства».

Правовим моніторингом є систематичний збір, обробка, узагальнення, аналіз та оцінка Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України інформації щодо стану правовідносин у сферах судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, доступу громадян до правосуддя та безоплатної правничої допомоги, здійснення адвокатської діяльності, судово-експертної діяльності, організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) та банкрутства.

Метою правового моніторингу є:

отримання інформації про якість та ефективність правового регулювання у сферах правового моніторингу;

визначення доцільності додаткового правового регулювання для усунення прогалин у сферах правового моніторингу;

виявлення колізійних, декларативних, застарілих норм, усунення внутрішніх протиріч законів та інших нормативно правових актів тощо;

контроль системності нормативно-правових актів;

прогнозованість та плановість правотворчої діяльності;

розробка пропозицій та/або концепцій проектів законів та інших нормативно-правових актів у сферах правового моніторингу.

Нагадаємо, що народні депутати планують закрити повний доступ до Реєстру судових рішень у частині низки категорій ухвал по кримінальних справах, тож, поки не дуже зрозуміло, чи буде картина такого моніторингу повною та об'єктивною.

Наказ Міністерства юстиції України від 29.04.2024 року № 1261/5:

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