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На Одещині прикордонник зі спільником організували хитру схему переправляння ухилянтів за кордон

13:58, 2 травня 2024
Правоохоронці заблокували нову схему переправляння військовозобов’язаних чоловіків за кордон.
На Одещині прикордонник зі спільником організували хитру схему переправляння ухилянтів за кордон
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Правоохоронці викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, який разом зі спільником наживалися на бажаючих уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, пошуком охочих незаконно виїхати за кордон займався спільник посадовця. Сам прикордонник продавав «клієнтам» за 1 тис. доларів США спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги «Одеса – Рені». Вже у транзитній зоні поруч із кордоном «клієнти» кидали свої авто та тікали за межі країни.

Прикордонника затримали у квітні після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили під час спроби перетину кордону.

У спільника прикордонника знайдено ще десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення років.

Раніше на Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону на контрольному посту «Маяки» викрили чоловіка, який намагався перетнути державний кордон з підробленими документами.

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