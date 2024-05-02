На Одещині прикордонник зі спільником організували хитру схему переправляння ухилянтів за кордон

Правоохоронці заблокували нову схему переправляння військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Правоохоронці викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, який разом зі спільником наживалися на бажаючих уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначають, пошуком охочих незаконно виїхати за кордон займався спільник посадовця. Сам прикордонник продавав «клієнтам» за 1 тис. доларів США спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги «Одеса – Рені». Вже у транзитній зоні поруч із кордоном «клієнти» кидали свої авто та тікали за межі країни.

Прикордонника затримали у квітні після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили під час спроби перетину кордону.

У спільника прикордонника знайдено ще десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення років.

Раніше на Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону на контрольному посту «Маяки» викрили чоловіка, який намагався перетнути державний кордон з підробленими документами.

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