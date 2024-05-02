В Одесской области пограничник с сообщником организовали хитрую схему переправки уклонистов за границу

Правоохранители заблокировали новую схему переправки военнообязанных мужчин за границу.

Правоохранители разоблачили инспектора пограничной службы в Одесской области, который вместе с сообщником наживались на желающих избежать мобилизации и незаконно уехать из Украины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В ГБР отмечают, что поиском желающих незаконно выехать за границу занимался сообщник чиновника. Сам пограничник продавал «клиентам» за 1 тыс. долларов США специальные карты, позволявшие проезд по транзитной зоне автодороги «Одесса – Рени». Уже в транзитной зоне рядом с границей «клиенты» бросали свои автомобили и убегали за пределы страны.

Пограничника задержали в апреле после получения средств от очередных беглецов, которых остановили при попытке пересечения границы.

У сообщника пограничника найден еще десяток транзитных карточек для организации пересечения очередной группы уклонистов.

В настоящее время пограничнику сообщено о подозрении. Ему грозит до 9 лет лишения лет.

Ранее в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту «Маяки» разоблачили мужчину, который пытался пересечь государственную границу с поддельными документами.

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