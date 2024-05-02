Мобилизация женщин: кто должен стать на учет по новому закону

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.
Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.
Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. В частности, он содержит норму о постановке на военный учет некоторых категорий женщин.
Обязательно обновить военно-учетные данные после вступления закона в силу придется женщинам, которые являются по профессии медиками или фармацевтами.
На учет должны стать представительницы следующих специальностей:
Также женщины со смежной профессией или специальностью могут стать добровольно на военный учет.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые будут введены 18 мая, когда вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449).
Также Минобороны объяснило, кто из военнообязанных подлежит бронированию.
Прохождение военно-врачебной комиссии после уточнения данных обязательно, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин
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