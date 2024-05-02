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Мобилизация женщин: кто должен стать на учет по новому закону

13:59, 2 мая 2024
Женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.
Мобилизация женщин: кто должен стать на учет по новому закону
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Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. В частности, он содержит норму о постановке на военный учет некоторых категорий женщин.

Обязательно обновить военно-учетные данные после вступления закона в силу придется женщинам, которые являются по профессии медиками или фармацевтами. 

На учет должны стать представительницы следующих специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармация; санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • фармация;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикологии;
  • фармакологии;
  • физиологии и эпидемиологии

Также женщины со смежной профессией или специальностью могут стать добровольно на военный учет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые будут введены 18 мая, когда вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449).

Также Минобороны объяснило, кто из военнообязанных подлежит бронированию.

Прохождение военно-врачебной комиссии после уточнения данных обязательно, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин 

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