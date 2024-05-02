Мобилизация женщин: кто должен стать на учет по новому закону

Женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. В частности, он содержит норму о постановке на военный учет некоторых категорий женщин.

Обязательно обновить военно-учетные данные после вступления закона в силу придется женщинам, которые являются по профессии медиками или фармацевтами.

На учет должны стать представительницы следующих специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармация; санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

фармация;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикологии;

фармакологии;

физиологии и эпидемиологии

Также женщины со смежной профессией или специальностью могут стать добровольно на военный учет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые будут введены 18 мая, когда вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449).

Также Минобороны объяснило, кто из военнообязанных подлежит бронированию.

Прохождение военно-врачебной комиссии после уточнения данных обязательно, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин

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