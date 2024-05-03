Поборы с фермеров за регистрацию техники: в Запорожье будут судить должностных лиц Госпотребслужбы

Заведующий сектором Госпотребслужбы в Запорожской области привлек к незаконной деятельности подчиненного и жену.

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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт по преступной группе, в которую входили должностные лица Госпотребслужбы. Злоумышленники реализовали схему поборов местных фермеров за регистрацию сельхозтехники.

В ГБР отмечают, что заведующий сектором Госпотребслужбы в Запорожской области привлек к незаконной деятельности подчиненного и жену. Используя изменения в законодательстве из-за введения военного положения, чиновники создавали фермерам искусственные препятствия для регистрации техники. Владельцам для преодоления «проблем» они рекомендовали обращаться в фирму жены и отчима заведующего сектором.

Платеж оформлялся якобы за «информационные услуги», после чего сельхозпроизводители получали необходимые от Госпотребслужбы документы. Стоимость консультаций, которые фиктивно предоставляла жена чиновника, составляла от 2 до 7 тыс. грн за одну единицу техники.

По этой схеме в 2022-23 годах на счета дельцов было перечислено около 3 млн. грн. Деньги были «отмыты» покупкой элитного авто стоимостью 1,4 млн грн, оформленного на отчима организатора схемы.

В сентябре 2023 года сотрудники ГБР разоблачили схему и сообщили участникам о подозрении.

В Бюро добавляют, что чиновники Госпотребслужбы были отстранены от служебных обязанностей. Купленный на взятке элитный автомобиль арестован.

Злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.