Практика судов
  1. В Украине

Поборы с фермеров за регистрацию техники: в Запорожье будут судить должностных лиц Госпотребслужбы

08:27, 3 мая 2024
Заведующий сектором Госпотребслужбы в Запорожской области привлек к незаконной деятельности подчиненного и жену.
Поборы с фермеров за регистрацию техники: в Запорожье будут судить должностных лиц Госпотребслужбы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт по преступной группе, в которую входили должностные лица Госпотребслужбы. Злоумышленники реализовали схему поборов местных фермеров за регистрацию сельхозтехники.

В ГБР отмечают, что заведующий сектором Госпотребслужбы в Запорожской области привлек к незаконной деятельности подчиненного и жену. Используя изменения в законодательстве из-за введения военного положения, чиновники создавали фермерам искусственные препятствия для регистрации техники. Владельцам для преодоления «проблем» они рекомендовали обращаться в фирму жены и отчима заведующего сектором.

Платеж оформлялся якобы за «информационные услуги», после чего сельхозпроизводители получали необходимые от Госпотребслужбы документы. Стоимость консультаций, которые фиктивно предоставляла жена чиновника, составляла от 2 до 7 тыс. грн за одну единицу техники.

По этой схеме в 2022-23 годах на счета дельцов было перечислено около 3 млн. грн. Деньги были «отмыты» покупкой элитного авто стоимостью 1,4 млн грн, оформленного на отчима организатора схемы.

В сентябре 2023 года сотрудники ГБР разоблачили схему и сообщили участникам о подозрении.

В Бюро добавляют, что чиновники Госпотребслужбы были отстранены от служебных обязанностей. Купленный на взятке элитный автомобиль арестован.

Злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина не сообщил ТЦК, что стал студентом, хотя об изменении этих персональных данных надлежало сообщить ТЦК в 7-дневный срок – что решил суд

Наличие у студента права на отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации – постановление Шестого апелляционного админсуда.

Даже если жилье или земля имеют другого собственника, это не дает права должностным лицам входить на эти объекты без разрешения фактического владельца за пределами законных процедур – ВС

Должностные лица городского совета и директор КП путем снятия заградительной сетки через соседний двор незаконно проникли во владение лица – усадьбу и противоправно провели осмотр земельного участка – что решил Верховный Суд.

В повестке должна стоять подпись лица, которому она предназначена – суд отменил постановление начальника ТЦК о привлечении к ответственности за неявку в ТЦК

Для установления состава правонарушения по статье 210-1 КУоАП по неявке в ТЦК повестка о вызове должна быть подписана получателем.

На две вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады будут объявлены новые конкурсы: что известно

Большинство кандидатов на должности судей КСУ по квоте парламента признаны недобропорядочными или не смогли сдать экзамен на знание конституционного права.

Порог для уголовной наказуемости кражи предлагают повысить с 302 грн до 4542 грн

Народные депутаты предлагают, чтобы уголовная ответственность за кражу наступала, если сумма украденного больше 4542 грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва