Побори з фермерів за реєстрацію техніки: у Запоріжжі судитимуть посадовців Держспоживслужби

Завідувач сектору Держспоживслужби у Запорізькій області залучив до незаконної діяльності підлеглого та власну дружину.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи, до якої входили посадовці Держспоживслужби. Зловмисники реалізували схему поборів з місцевих фермерів за реєстрацію сільгосптехніки.

У ДБР зазначають, що завідувач сектору Держспоживслужби у Запорізькій області залучив до незаконної діяльності підлеглого та власну дружину. Користуючись змінами у законодавстві через введення воєнного стану, чиновники створювали фермерам штучні перешкоди для реєстрації техніки. Власникам для подолання «проблем» вони рекомендували звертатися до фірми дружини та вітчима завідувача сектору.

Платіж оформлювався за нібито «інформаційні послуги», після чого сільгоспвиробники отримували необхідні від Держспоживслужби документи. Вартість «консультацій», які фіктивно надавала дружина чиновника, складала від 2 до 7 тис. грн за одну одиницю техніки.

За цією схемою у 2022-23 роках на рахунки ділків було перераховано близько 3 млн грн. Гроші були «відмиті» купівлею елітного авто вартістю 1,4 млн грн, яке було оформлене на вітчима організатора схеми.

У вересні 2023 року працівники ДБР викрили схему та повідомили учасникам про підозру.

У Бюро додають, що чиновники Держспоживслужби були відсторонені від службових обов’язків. Куплений на хабарі елітний автомобіль арештований.

Зловмисникам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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