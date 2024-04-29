Прохождение ВВК после уточнения данных обязательно: в ТЦК рассказали детали

После уточнения данных военнообязанные будут направлены на ВВК, даже если им предоставляют отсрочку.

Прохождение военно-врачебной комиссии после уточнения данных обязательно. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью «Телеграфу».

По его словам, с 18 мая, после вступления в силу нового закона о мобилизации, военнообязанные должны прибыть в ТЦК для уточнения своих данных. После этого они будут однозначно направлены на ВВК, даже если им предоставляют отсрочку.

Истомин подчеркнул, что информация о пригодности к военной службе, определяемая ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

«Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления», - отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые будут введены 18 мая, когда вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449).

Также Минобороны объяснило, кто из военнообязанных подлежит бронированию.

Добавим, что Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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