ВЛК признала ограниченно пригодным: на Львовщине судили мужчину за проигнорированную повестку в ТЦК

Мужчине назначили три года заключения.

На Львовщине судили местного жителя, который ограничен пригодным к военной службе и проигнорировал повестку в ТЦК. Мужчину определили виновным в уклонении от мобилизации, сообщает zaxid.net.

Отмечается, что житель Дрогобычского района в декабре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным к службе. Ему вручили повестку о необходимости прийти в ТЦК через три дня, но он ее проигнорировал.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области назначил мужчине три года тюремного заключения.

В суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что ВЛК признала его ограниченно пригодным, а на отправку к месту службы не явился, потому что имеет проблемы со зрением и малолетнего ребенка.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что у граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК.

Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров. Фактически на всех военнообязанных будет сформировано определенное «досье» с достаточно обширным перечнем личной информации, независимо от того, будут ли такие лица пользоваться потом электронным кабинетом или не изъявят такого желания.

Кроме того, новый закон о мобилизации № 3633-IX предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будет блокироваться предоставление отсрочки более, чем одному смотрителю за больным лицом или лицом с инвалидностью.

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