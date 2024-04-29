Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

ВЛК признала ограниченно пригодным: на Львовщине судили мужчину за проигнорированную повестку в ТЦК

15:52, 29 апреля 2024
Мужчине назначили три года заключения.
ВЛК признала ограниченно пригодным: на Львовщине судили мужчину за проигнорированную повестку в ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине судили местного жителя, который ограничен пригодным к военной службе и проигнорировал повестку в ТЦК. Мужчину определили виновным в уклонении от мобилизации, сообщает zaxid.net. 

Отмечается, что житель Дрогобычского района в декабре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным к службе. Ему вручили повестку о необходимости прийти в ТЦК через три дня, но он ее проигнорировал.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области назначил мужчине три года тюремного заключения.

В суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что ВЛК признала его ограниченно пригодным, а на отправку к месту службы не явился, потому что имеет проблемы со зрением и малолетнего ребенка.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что у граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК.

Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров. Фактически на всех военнообязанных будет сформировано определенное «досье» с достаточно обширным перечнем личной информации, независимо от того, будут ли такие лица пользоваться потом электронным кабинетом или не изъявят такого желания.

Кроме того, новый закон о мобилизации № 3633-IX предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будет блокироваться предоставление отсрочки более, чем одному смотрителю за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС назначила состав Общественного совета международных экспертов

ВККС объявила состав Общественного совета международных экспертов, который будет заниматься отбором новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Денис Малюська: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – убрала оговорку об ограничении ряда прав

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание обновленного сообщения об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека.

ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан» – Politico

Издание со ссылкой на чиновников ЕС отмечает, что «российская кампания влияния на выборы в Европарламент, которые состоятся в июне, процветает в Facebook, проталкивая прокремлевские нарративы с помощью рекламы, приобретенной через фейковые учетные записи».

Верховный Суд, установив, что определение апелляционной инстанции о возвращении жалобы на решение об избрании меры пресечения принято с нарушением УПК, должен отменить его с назначением нового рассмотрения в апелляционном суде – Объединенная палата КУС ВС

Практика, когда Верховный Суд при наличии обоснованных оснований для отмены оставляет незаконное решение без изменений или отменяет его, однако не назначает нового рассмотрения, нивелирует право обвиняемого на обжалование решения о мере пресечения – Объединенная палата ККС ВС определила, что должен сделать Верховный Суд .

Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

В Верховной Раде прокомментировали законопроект об увольнении за несообщение о родственниках на временно оккупированной территории, а также за коллаборационизм.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олена Рябчун
    Олена Рябчун
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду