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ВЛК визнала обмежено придатним: на Львівщині судили чоловіка за проігноровану повістку в ТЦК

15:52, 29 квітня 2024
Чоловіку призначили три роки ув’язнення.
ВЛК визнала обмежено придатним: на Львівщині судили чоловіка за проігноровану повістку в ТЦК
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На Львівщині судили місцевого мешканця, який який є обмежено придатним до військової служби та проігнорував повістку до ТЦК. Чоловіка визначили винним в ухиленні від мобілізації, повідомляє zaxid.net. 

Зазначається, що мешканець Дрогобицького району у грудні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію і його визнали обмежено придатним до служби. Йому вручили повістку про необхідність прийти у ТЦК через три дні, але він її проігнорував.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини призначив чоловіку три роки тюремного ув’язнення.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та розповів, що ВЛК визнала його обмежено придатним, а на відправку до місця служби не з’явився, бо має проблеми із зором та малолітню дитину.

Цей вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК.

Нагадаємо, що персональні дані військовозобов’язаних зможуть зберігати у «хмарних» сховищах за кордоном за підтримки міжнародних партнерів. Фактично на всіх військовозобов’язаних буде сформоване певне «досьє» з досить розлогим переліком особистої інформації, незалежно від того, чи будуть такі особи користуватися потім електронним кабінетом чи не виявлять такого бажання.

Крім того, новий закон про мобілізацію № 3633-IX передбачає, що за допомогою Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично блокуватиметься надання відстрочки більш, ніж одному доглядачу за хворою особою чи особою з інвалідністю.

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