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Звільнення працівників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок

12:58, 29 квітня 2024
У Верховній Раді прокоментували законопроект про звільнення за неповідомлення про родичів на тимчасово окупованій території, а також за колабораціонізм.
Звільнення працівників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у роботодавців з’явиться нова підстава для звільнення працівників – неповідомлення працівниками роботодавцю інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України.

Так, народні депутати України проголосували в цілому як закон законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Цим законом ч. 1 ст. 40 КЗпП доповнено новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, підставою для звільнення також буде невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених ч. 2 статті 142 КЗпП.

В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП визначать, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про:

  • надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;
  • зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.

Крім того, як пояснив народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, прийнятий Верховною Радою законопроект №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм. Наразі у Кабінету Міністрів є три місяці на те, щоб розробити детальні правила.

«В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроекті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні», - зазначив політик.

Він додав, що розроблені урядом детальні правила обов’язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.

«Ми передбачили, що звільнення колаборантів може відбуватися виключно за згодою профспілок. Дуже важливо, що в цьому питанні нам потрібно шукати баланс між державними інтересами та забезпеченням прав людини», - цитує його офіційний сайт парламенту.

Автор: Наталя Мамченко

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Звільнення працівників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок

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