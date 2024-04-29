ДІАМ скасувала дозвіл на будівництво 14 ЖК на території НАУ

Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл, виданий у 2021 році, на будівництво житлових комплексів на території університету.

Джерело фото: nau.edu.ua

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) скасувала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ), повідомила в.о. ректора університету Ксенія Семенова.

«Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за моєю заявою», – зазначила вона.

Дозвіл на будівництво був виданий у 2021 році Державною архітектурно-будівельною інспекцією в останній день її існування. У жовтні 2021 року ДІАМ виявила численні порушення в цьому дозволі.

«Цей проект суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфраструктури там не значилось», – пояснила в.о. ректора НАУ.

У липні 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов, що передували виданню дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ. Справа ще не передана до КОАС після ліквідації ОАСКу.

«НАУ буде продовжувати відстоювати свої інтереси. Земля - вичерпний ресурс. Його треба використовувати для розвитку університету. Чи є чергові ЖК розвитком університету? Ні, не є», – наголосили в університеті.

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