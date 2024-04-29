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ГИАМ отменила разрешение на строительство 14 ЖК на территории НАУ

17:04, 29 апреля 2024
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины отменила разрешение, выданное в 2021 году, на строительство жилых комплексов на территории университета.
ГИАМ отменила разрешение на строительство 14 ЖК на территории НАУ
Источник фото: nau.edu.ua
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Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) отменила разрешение на строительство 14 жилых комплексов на территории Национального авиационного университета (НАУ), сообщила и.о. ректора университета Ксения Семенова.

«Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины аннулировала разрешение на выполнение строительных работ на территории Национального авиационного университета по моему заявлению», - отметила она.

Разрешение на строительство было выдано в 2021 году Государственной архитектурно-строительной инспекцией в последний день ее существования. В октябре 2021 года ГИАМ обнаружила многочисленные нарушения в этом разрешении.

«Этот проект противоречил строительным нормам и, самое главное, никакой выгоды для государства и университета, никакой социальной инфраструктуры там не значилось», - пояснила и.о. ректора НАУ.

В июле 2022 года суд принял к рассмотрению исковое заявление ГИАМ о признании противоправными и отмене градостроительных условий, предшествовавших выдаче разрешения на строительство новых 14 жилых комплексов на территории НАУ. Дело еще не передано в КОАС после ликвидации ОАСК.

«НАУ будет продолжать отстаивать свои интересы. Земля - исчерпывающий ресурс. Его надо использовать для развития университета.  Являются ли очередные ЖК развитием университета? Нет, не являются", - отметили в университете.

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