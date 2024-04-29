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Под предлогом строительства голубятни завладели землей стоимостью более 20 млн гривен: прокуратура требует снести недвижимость

16:10, 29 апреля 2024
Прокуратура Киева через суд требует сноса незаконно построенного голубятни.
Под предлогом строительства голубятни завладели землей стоимостью более 20 млн гривен: прокуратура требует снести недвижимость
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Прокуратура Святошинского района Киева обратилась в Хозяйственный суд города с иском о сносе незаконно построенного голубятни, который стал поводом для незаконного завладения коммунальной землей на сумму более 20 миллионов гривен.

По данным прокуратуры, частное общество незаконно зарегистрировало себя как владельца голубятни, что фактически стало попыткой коварно завладеть большим земельным массивом, на котором построен этот объект. По планам предпринимателей, этот участок должен был быть использован для строительства многоквартирного жилого комплекса, а также для размещения торгово-развлекательных и рыночных объектов.

После получения права собственности на голубятню, компания попыталась зарегистрировать земельный участок в Государственном земельном кадастре, что является одним из этапов получения разрешения на земельные работы.

Хозяйственный суд начал рассмотрение этого дела по иску прокуратуры, которая требует сноса самовольно построенного голубятни, прекращения владения недвижимым имуществом и отмены государственной регистрации земельного участка.

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