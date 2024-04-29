Під приводом будівництва голубника заволоділи землею вартістю понад 20 млн гривень: прокуратура вимагає знести нерухомість

Прокуратура Києва через суд вимагає знесення незаконно побудованого голубника.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Святошинського району Києва звернулася до Господарського суду міста з позовом щодо знесення незаконно спорудженого голубника, який став приводом для незаконного заволодіння комунальною землею на суму понад 20 мільйонів гривень.

За даними прокуратури, приватне товариство незаконно зареєструвало себе як власника голубника, що фактично стало спробою підступно заволодіти великим земельним масивом, на якому споруджений цей об'єкт. За планами підприємців, ця ділянка мала бути використана для будівництва багатоквартирного житлового комплексу, а також для розміщення торгово-розважальних та ринкових об'єктів.

Після отримання права власності на голубник, компанія спробувала зареєструвати земельну ділянку у Державному земельному кадастрі, що є одним із етапів отримання дозволу на земельні роботи.

Господарський суд розпочав розгляд цієї справи за позовом прокуратури, яка вимагає знесення самочинно побудованого голубника, припинення володіння нерухомим майном та скасування державної реєстрації земельної ділянки.

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