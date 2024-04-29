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Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

12:58, 29 апреля 2024
В Верховной Раде прокомментировали законопроект об увольнении за несообщение о родственниках на временно оккупированной территории, а также за коллаборационизм.
Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», у работодателей появится новое основание для увольнения работников – несообщение работниками работодателю информации об имеющихся у них связях с физическими лицами, которые находятся на временно оккупированной территории Украины.

Так, народные депутаты Украины проголосовали в целом как закон законопроекта 7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об установлении дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов. Законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году группой народных депутатов от фракции «Слуга народа».

Этим законом ч. 1 ст. 40 КЗоТ дополнена новыми основаниями расторжения трудового договора работодателем. Кроме вступления в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, основанием для увольнения также будет невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных ч. .2 статьи 142 КЗоТ.

В свою очередь, в новой редакции статьи 142 КЗоТ определят, что составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности:

  • предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;
  • обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией.

Установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным.

Кроме того, как объяснил народный депутат от фракции «Слуга народа», член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, принятый Верховной Радой законопроект №7731 дает дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм. Сейчас у Кабинета Министров есть три месяца для того, чтобы разработать детальные правила.

«В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут нанести ущерб предприятию или стране», - отметил политик.

Он добавил, что разработанные правительством детальные правила обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.

«Мы предусмотрели, что увольнение коллаборантов может происходить исключительно с согласия профсоюзов. Очень важно, что в этом вопросе нам нужно искать баланс между государственными интересами и соблюдением прав человека», - цитирует его официальный сайт парламента.

Автор: Наталья Мамченко

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