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Уклонист за $5 000 купил документы, чтобы попасть в Молдову: его разоблачили на границе

17:39, 1 мая 2024
Житель Ивано-Франковской области с поддельными документами пытался выехать в Молдову.
Уклонист за $5 000 купил документы, чтобы попасть в Молдову: его разоблачили на границе
Фото: bilyayivka.city
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В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту «Маяки» разоблачили мужчину, который пытался пересечь государственную границу с поддельными документами. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что житель Ивано-Франковской области нашел интернет-услуги по изготовлению фиктивных военно-учетных документов и оплатил 5 000 долларов США.

Используя их, мужчина надеялся избежать установленных ограничений на выезд из Украины во время военного положения для мужчин призывного возраста.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» пограничники направили сообщение в Нацполицию.

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении и ему грозит до двух лет ограничения свободы.

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