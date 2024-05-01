Практика судов
  1. В Украине

Украина будет сотрудничать со спутниковой компанией для ограничения съемки территории

19:40, 1 мая 2024
Минобороны договаривается со спутниковой компанией по ограничению съемок Украины для минимизации использования изображений врагом.
Украина будет сотрудничать со спутниковой компанией для ограничения съемки территории
Источник фото: 5 канал
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины сообщило о сотрудничестве с одной из ведущих спутниковых компаний с целью ограничения космической съемки территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча руководства Минобороны с представителями компании уже состоялась, но имя партнера не разглашается из соображений безопасности.

"Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме того, Минобороны планирует продлить контракт со спутниковой компанией для получения актуальных снимков территории Украины в рамках мероприятий по обороне и обеспечению безопасности страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Расходы на введение регионального коэффициента к должностным окладам госслужащих аппаратов судов будут составлять 406,1 млн грн ежегодно.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Сотрудник ТЦК смог мобилизовать автомобилей у предпринимателей на 11 млн грн, выбирая их по своему вкусу – ГБР

Теперь сотрудника ТЦК, решившего мобилизовать понравившиеся ему автомобили прямо со стоянки предприятия, ждет суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду