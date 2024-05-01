Украина будет сотрудничать со спутниковой компанией для ограничения съемки территории

Минобороны договаривается со спутниковой компанией по ограничению съемок Украины для минимизации использования изображений врагом.

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Министерство обороны Украины сообщило о сотрудничестве с одной из ведущих спутниковых компаний с целью ограничения космической съемки территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча руководства Минобороны с представителями компании уже состоялась, но имя партнера не разглашается из соображений безопасности.

"Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме того, Минобороны планирует продлить контракт со спутниковой компанией для получения актуальных снимков территории Украины в рамках мероприятий по обороне и обеспечению безопасности страны.

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