ВККС рекомендует направить трех судей в другие суды

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год трех судей.

В среду, 1 мая, Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

судьи Барского районного суда Винницкой области Ермичевой Виты Валентиновны в Печерский районный суд в Киеве;

судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска Юшкова Михаила Михайловича в Печерский районный суд в Киеве;

судьи Заречненского районного суда Ровенской области Снитчук Русланы Михайловны в Костопольский районный суд Ровенской области.

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