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У ВККС повідомили про наявність чотирьох вакантних посад

15:11, 2 травня 2024
Секретаріат ВККС шукає головних спеціалістів відділу правової та нормотворчої роботи юридичного управління.
У ВККС повідомили про наявність чотирьох вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «В», а саме головний спеціаліст відділу правової та нормотворчої роботи юридичного управління (чотири вакансії).

Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 17 травня надіслати резюме на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]

У ВККС зазначають, що призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додали у ВККС.

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